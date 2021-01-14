"Ситуация серьезная". В Выруской больнице возник очаг коронавируса

Очаг коронавируса в Южно-Эстонской (Выруской) больнице охватил 29 человек: инфицирован 21 пациент и 8 работников. Источником болезни сегодня считают кого-то из персонала, кто болел бессимптомно.
В Выруской больнице вдобавок к 29 заболевшим имеются 40 человек, которых отправили на карантин. Член правления Южно-Эстонской больницы Арви Васк пояснил, что очаг выявили в двух секциях больницы: в отделе внутренних болезней и в сестренском отделении. "Все заболевшие пациенты сгруппированы и изолированы", - сообщил Васк.
По всей видимости, очаг образовался из-за какого-то работника, который болел бессимптомно и даже не подозревал о своей болезни. "Установлением очага занимается Департамент здоровья", - сказал Васк. В больнице провели сплошное тестирование.
"Ситуация достаточно серьезная именно в связи с нахождением в карантине персонала", - отметил Васк.
По словам медика, в больнице 40 коек для COVID-пациентов, в настоящий момент заняты 22 из них.
Из-за коронавируса из больницы никого домой не отправили. "Все, кто нуждается в больничном лечении, получают его", - заверил Васк.
В больнице идет вакцинация персонала, к сегодняшнему дню первую прививку получили почти половина (237) работников больницы.
За последние сутки в Вырумаа добавилось 7 инфицированных.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Установлен основной источник распространения коронавируса
Заправлять бак «до полного» или по 10‑15 литров? Ответ вас удивит
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов
В Британии студентка оглохла после мытья головы