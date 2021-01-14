"Ситуация серьезная". В Выруской больнице возник очаг коронавируса

В Выруской больнице вдобавок к 29 заболевшим имеются 40 человек, которых отправили на карантин. Член правления Южно-Эстонской больницы Арви Васк пояснил, что очаг выявили в двух секциях больницы: в отделе внутренних болезней и в сестренском отделении. "Все заболевшие пациенты сгруппированы и изолированы", - сообщил Васк.

По всей видимости, очаг образовался из-за какого-то работника, который болел бессимптомно и даже не подозревал о своей болезни. "Установлением очага занимается Департамент здоровья", - сказал Васк. В больнице провели сплошное тестирование.

"Ситуация достаточно серьезная именно в связи с нахождением в карантине персонала", - отметил Васк.

По словам медика, в больнице 40 коек для COVID-пациентов, в настоящий момент заняты 22 из них.

Из-за коронавируса из больницы никого домой не отправили. "Все, кто нуждается в больничном лечении, получают его", - заверил Васк.

В больнице идет вакцинация персонала, к сегодняшнему дню первую прививку получили почти половина (237) работников больницы.

За последние сутки в Вырумаа добавилось 7 инфицированных.

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