Ситуация с коронавирусом в Ируском попечительском доме взята под контроль

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, 4 января в учреждении был обнаружен коронавирус, но сейчас ситуация под контролем и стабилизирована.

”Сдавшие положительный тест клиенты и работники попечительского дома выздоравливают, изоляция завершилась, — сказала Бешкина. — Несомненно, это было крайне сложное время для жителей попечительского дома, а также для их близких и работников. Персонал ежедневно прикладывал титанические усилия, чтобы болезнь не охватила весь дом, в том числе и работников. Хочу поблагодарить персонал попечительского дома, всех добровольцев, пришедших на помощь, клиентов и их близких за понимание и готовность помочь”.

На данный момент в Ируском попечительском доме находятся 289 клиентов. С 4 января и в течение пяти недель коронавирус был выявлен у 134 жителей и 72 работников дома. К данному моменту вакцинированы 124 постояльца и 106 работников, вакцинация проходит согласно графику.

В учреждении имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты, ими обеспечены все сотрудники. Кроме того, попечительский дом принимает и новых клиентов. Для того, чтобы уберечь близких и подопечных, посещения Ируского попечительского дома запрещены до 28 февраля, но передачи принимаются.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!