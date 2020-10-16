Ситуация с коронавирусом накалила нервы жителей Эстонии до предела. Специалистам стали угрожать

”Ко мне подошли у ворот детского сада и сказали, что мне не следует водить ребенка в сад, поскольку я работаю в больнице и всех заражу”, — рассказывает медсестра из одного небольшого города .

”Один местный житель звонил каждый день и кричал, почему я разрешают своим работникам ходить и распространять вирус”, — вспоминает заведующий дома по уходу.

”Меня обвиняли в том, что я коронавирусом довожу местные предприятия до банкротства, а также почему-то в том, что из-за меня вирус добрался до Сил обороны”, — добавляет политик одного из местных самоуправлений.

"Меня нашли в Facebook. Совершенно незнакомые люди обвиняли меня, что я не лечу людей, хотя лекарство от коронавируса имеется”, — рассказывает врач одной из столичных больниц.

Примечательно, что среди таких ”обвинителей” были и Микк Таррасте, который после, в начале июня, убил двух человек в Лихула. Весной Таррасте обвинил в коронакризисе ”мафию Департамента здоровья” и сказал, что их следует проучить.

Первым и самым крупным очагом в Эстонии оказался Сааремаа. Председатель волостного собрания Тийу Аро, говорит, что весна была очень тяжелым временем и она даже не хочет об этом вспоминать. ”Мне звонили и на полном серьезе угрожали. Я спала со включенным светом во дворе. Я как будто бы перенесла серьезную болезнь”, — рассказывает женщина. — До сих пор обидно, что нашу больницу стали обвинять то в распространении инфекции, то в неправильной тактике лечения. Но пока материк готовился к учениям, у нас уже была война!”

Нападками подвергались и политики. ”Сейчас ситуация стихла, но если я сейчас расскажу об этом в прессе, то, может, опять начнется”, — сказал один из них и добавил, что переживает не за себя, а за семью.

Кто же эти люди, которые угрожают?

”Сложно сказать, что в моем случае кажется — некоторых я погуглил -, что это, скорее люди пожилого или среднего возраста. Не припомню, что бы кто-то младше 30 говорил мне что-то плохое”, — отмечает политик.

Не обошли нападки и профессора вирусологии Ирью Лутсар, которая консультирует правительство. ”Люди оказались заперты дома. Многие не понимали, почему. Они были в фрустрации. Если кто-то был доступен, обращались к нему. Я ведь не блокировала своего номера, также можно было слать сообщения в Messenger. Неизвестность приводила к подавленности и людям нужно было выплеснуть агрессию. Как-то я с этим справилась, но я не привыкла к постоянным обвинениям”, — сказала эксперт.