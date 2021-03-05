Ситуация с COVID-19 напряженная: в Ида-Вируской центральной больнице есть и дети, в Раквере завал с медперсоналом

В Раквереской больнице сегодня на лечении находится 31 пациент. Официально там есть для covid-пациентов лишь 27 койко-мест, из них четыре — в реанимации.

В действительности вчера утром 5 covid-пациентов было в реанимации и 26 — в обычных палатах. Соответственно перенаправляется и персонал.

На следующей неделе по распоряжению гендиректора Департамента здоровья необходимо официально увеличить число койко-место. Для Раквереской больницы это означает, что там будет 31 обычная койка и 4 — в отделении интенсивной терапии.

"Мы придем к такой ситуации, по всей видимости, в ближайшие дни, и это предел наших возможностей. Скорее даже выше возможностей, потому что у нас недостаточно сестринского персонала", — пояснил руководитель больницы Айн Сууркаев.

"С сестрами и врачами завал. Нельзя класть в больницу пациента, если нет возможности проводить активное лечение", — сказал Сууркаев и добавил, что работа за пределом возможностей может сказаться на качестве лечения.

В то же время в случае переполнения одной больницы, для нового пациента ищут другую, где есть свободная койка. "Пациенту в этом смысле переживать не надо", — пояснил Сууркаев. Неудобством может стать то, что житель Раквере окажется в больнице чужого города.

В Ида-Вируской центральной больнице в covid-отделении есть и дети, коронавирус "помолодел"

В Ида-Вируской центральной больнице темп госпитализации с COVID-19 по сравнению с прошлой неделей не вырос, но профиль пациентов стал заметно моложе.

Уже в понедельник в этой больнице была ситуация, когда в стационарном лечении нуждались 84 пациента, а коек хватало только для 83. Как говорит главврач Тоомас Карийс, к сегодняшнему дню, к счастью, темп госпитализации не вырос. "Пока справляемся с имеющимся числом коек", — говорит Карийс.

По его словам, заметно изменение профиля больных. "Состояние поступающих на стационарное лечение людей более тяжелое. Среди них всё больше молодых людей, в том числе дети", — пояснил врач.

В случае поступления тяжелых пациентов нужно учитывать, что они нуждаются в большем внимании медицинского персонала и остаются в больнице на более длительное время. "Поэтому при том же потоке больных может создаться положение, когда больница довольно скоро дойдет до предела своих возможностей", — предупредил Карийс.