"Ситуация продолжает выходить из-под контроля на наших глазах": Евгений Осиновский призвал ужесточить коронавирусные ограничения

"В конце января правительство преждевременно сняло часть ограничений — особенно это касается сферы образования. Правительство смягчило меры в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, регионах с самым большим количеством заболеваний. Сегодня уже дополнительные ограничения неизбежны, вопрос стоит — каким образом мобилизовать людей, чтобы каждый вел себя более ответственно, чем до сих пор" — уверен Евгений Осиновский. Он также выразил беспокойство в связи с тем, что ситуация продолжает выходить из-под контроля.
"Если мы посмотрим сейчас на скорость распространения вируса, то ситуация и сам прогноз ухудшаются с недели на неделю. И в этой ситуации мне действительно не понятно, почему правительство отклонило часть предложений научного совета. рассуждения премьер-министра по поводу часов открытия баров и ресторанов, на мой взгляд, неуместны. В этой ситуации нужно на протяжении следующих полутора месяцев вводить жесткие меры для того чтобы освободить больницы и дать медикам немного отдохнуть и снизить уровень заболеваемости — тут иных возможностей уже нет.
После праздников мы пришли к ситуации, когда заболеваемость стабилизировалась, у нас была возможность перейти в стадию спада эпидемии. Но в тот момент правительство не смогло противостоять тому совершенно естественному желанию всех нас — предпринимателей и людей, которые просто устали. Поэтому некоторые ограничения были сняты, и теперь ситуация продолжает выходить из-под контроля на наших глазах.
Сейчас уже идет третья неделя, когда правительство принимает меры менее жесткие, чем советует научный совет — это не обосновано ничем, кроме желания помочь экономике. Однако в ситуациях, когда вирус выходит из-под контроля, в конечном счете жесткие меры будут приняты, но помимо экономических проблем, возникнут серьезные проблемы и в сфере здравоохранения".
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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