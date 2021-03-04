"Ситуация продолжает выходить из-под контроля на наших глазах": Евгений Осиновский призвал ужесточить коронавирусные ограничения

"В конце января правительство преждевременно сняло часть ограничений — особенно это касается сферы образования. Правительство смягчило меры в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, регионах с самым большим количеством заболеваний. Сегодня уже дополнительные ограничения неизбежны, вопрос стоит — каким образом мобилизовать людей, чтобы каждый вел себя более ответственно, чем до сих пор" — уверен Евгений Осиновский. Он также выразил беспокойство в связи с тем, что ситуация продолжает выходить из-под контроля.

"Если мы посмотрим сейчас на скорость распространения вируса, то ситуация и сам прогноз ухудшаются с недели на неделю. И в этой ситуации мне действительно не понятно, почему правительство отклонило часть предложений научного совета. рассуждения премьер-министра по поводу часов открытия баров и ресторанов, на мой взгляд, неуместны. В этой ситуации нужно на протяжении следующих полутора месяцев вводить жесткие меры для того чтобы освободить больницы и дать медикам немного отдохнуть и снизить уровень заболеваемости — тут иных возможностей уже нет.

После праздников мы пришли к ситуации, когда заболеваемость стабилизировалась, у нас была возможность перейти в стадию спада эпидемии. Но в тот момент правительство не смогло противостоять тому совершенно естественному желанию всех нас — предпринимателей и людей, которые просто устали. Поэтому некоторые ограничения были сняты, и теперь ситуация продолжает выходить из-под контроля на наших глазах.

Сейчас уже идет третья неделя, когда правительство принимает меры менее жесткие, чем советует научный совет — это не обосновано ничем, кроме желания помочь экономике. Однако в ситуациях, когда вирус выходит из-под контроля, в конечном счете жесткие меры будут приняты, но помимо экономических проблем, возникнут серьезные проблемы и в сфере здравоохранения".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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