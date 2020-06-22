Ситуация на дорогах и уровень семейного насилия внушают тревогу. Полиция призывает людей к благоразумию!

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей сказал, что всегда на праздник Иванова дня полиция работает в усиленном составе, чтобы предупредить опасные ситуации, а при необходимости быстро вмешаться и оказать помощь. „Кроме реагирования на вызовы, полицейские и помощники полицейских будут следить и за тем, как проходят празднования. Полицейские и пограничники будут патрулировать на лодках на водоемах, где в хорошую погоду собирается много людей для развлечений и отдыха", – рассказал он.

Трей отметил, что самый большой фактор риска во время праздников – это злоупотребление алкоголем и то, что решения, которые человек принимает в таком состоянии, зачастую опасны и самому человеку, и окружающим. „В каждой компании должен быть трезвый человек, которые при необходимости сядет за руль, присмотрит за другими и поможет предотвратить между друзьями конфликты, которые на пьяную голову могут перерасти в применение насилия", – сказал полицейский.

Для успокоения дорожного движения полиция начала проводить операции уже на прошедших выходных. По всей Эстонии на трезвость было проверено более 15 000 водителей, от вождения отстранили более 100 человек, кроме этого остановлено почти 500 превысивших скорость водителей. "Эти цифры вызывают беспокойство. Очень прискорбно, что на выходных произошло три тяжких ДТП и жизни лишились четверо человек. Для успокоения дорожного движения и для оказания помощи людям сейчас мы еще больше увеличили число патрулей, также будут задействованы мобильные камеры слежения за скоростью", – рассказал Таго Трей.

На выходных было также много случаев насилия в близких отношениях, и в помощи полиции нуждалось более 100 жертв психологического или физического насилия. Опыт показывает, что во время праздников число сообщений о насилии в близких отношениях удваивается.

„Дом должен быть для каждого человека самым безопасным местом, никто не должен страдать от рук своих близких. В случае возникновения опасной ситуации надо позвонить на номер 112. Просим быть чуткими и соседей – если вы слышите в соседней квартиры крики или плач, это может быть семейное насилии, о котором надо сообщить", – говорит оперативный руководитель..