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"Ситуация критическая". Лутсар заявила, что сократить контакты между людьми следует немедленно


EST
Valitsuse pressikonverents 24.03.2020
Irja LutsarFoto: Andres Putting

По словам профессора вирусологии Ирьи Лутсар, количество положительных тестов на коронавирус за последние дни показывает, что ситуация в стране критическая, и трудно предсказать, что будет с показателями заражения в Эстонии дальше, передает RusERR.

"Это зависит от того, насколько мы сможем сократить контакты между людьми. Поскольку ситуация критическая, мы должны немедленно — начиная с сегодняшнего вечера — сократить контакты как между молодыми людьми, так и между взрослыми", — подчеркнула Лутсар, слова которой в воскресенье приводят радионовости ERR.

Ранее глава Департамента здоровья Юллар Ланно также заявил, что ситуация с коронавирусом крайне критическая. Он отметил, что понимает, что люди устали от ограничений, но сейчас надо проявить ответственность и не пытаться обойти запреты.

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