"Ситуация критическая". Лутсар заявила, что сократить контакты между людьми следует немедленно

"Это зависит от того, насколько мы сможем сократить контакты между людьми. Поскольку ситуация критическая, мы должны немедленно — начиная с сегодняшнего вечера — сократить контакты как между молодыми людьми, так и между взрослыми", — подчеркнула Лутсар, слова которой в воскресенье приводят радионовости ERR.
Ранее глава Департамента здоровья Юллар Ланно также заявил, что ситуация с коронавирусом крайне критическая. Он отметил, что понимает, что люди устали от ограничений, но сейчас надо проявить ответственность и не пытаться обойти запреты.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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