"Ситуация была чрезвычайной". Компания VKG объяснила причину ухудшения качества воздуха в Кохтла-Ярве

"17 января ситуация была чрезвычайной, так как одновременно отключились обе линии и аварийное питание не запустилось. Отключение электроэнергии привело к аварийной остановке всего производства, включая заводы по производству масла и электростанцию", – описала ситуацию специалист по связям с общественностью предприятия VKG Ирина Боенко.

В результате процесс пиролиза в реакторах заводов по производству масла не завершился. Это повлияло на качество золы и вызвало вопросы у работников транспортного отдела, для которых складирование золы с запахом стало неожиданностью.

Об аварийной остановке оповестили Инспекцию окружающей среды.

В тот день, согласно данным станции мониторинга VKG, уровень сероводорода превысил допустимую норму. Если допустимая концентрация сероводорода в наружном воздухе не должна превышать 8 мкг на кубический метр, то во время отключения электричества этот показатель достиг 12 мкг.