Система распознавания лиц на э-выборах обойдется минимум в 500 000 евро

Министр сказал, что об этом члены рабочей группы по безопасности э-выборов говорили еще в прошлом году. По его мнению, такое небольшое неудобство не должно помешать ходу э-голосований и аспекты безопасности перевешивают вопрос комфорта.

”Пока этого не было сделано из-за нехватки финансов. Теперь мы эти средства нашли”, — отметил Сием.

По его словам, речь идет как минимум о 500 000 евро, но точная сумма станет ясна после проведения технического и правового анализа.

Сием отметил, что, исходя из опыта прошлых выборов, почти половина избирателей воспользовалась возможностью идентификации при помощи изображения лица. ”Это в свою очередь означает, что речь идет о крайне важном приложении. Чем безопаснее э-голосование, тем лучше защищено наше государство”, — заявил министр.

Он не считает, что данное требование повлияет на явку, поскольку современные устройства оснащены хорошими камерами, и вопрос состоит в больше в том, чтобы сделать процесс максимально удобным и ясным.