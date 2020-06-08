Система поддержки неактивной молодежи способствует снижению уровня безработицы среди молодых людей

”В нынешней ситуации на рынке труда важно оказывать помощь всем безработным, обращая особое внимание на молодежь, поскольку она в более уязвимом положении из-за меньшего опыта работы и зачастую более низкого уровня образования. Молодежь часто находит работу в секторах обслуживания и размещения, которые больше всего пострадали от кризиса. Я считаю важным, чтобы помощь получили все молодые люди, которые в ней нуждаются”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. Он добавил, что молодым людям, которые не учатся и не работают, следует предлагать всестороннюю поддержку для возвращения к получению образования, и через это также для переподготовки и выхода на рынок труда при поддержке со стороны государства, местных самоуправлений и родителей, поскольку только вместе можно найти выход из ситуации, как молодежи справляться со стоящими перед ней задачами в повседневной жизни.

Для оказания поддержки молодежи разработана система поддержки неактивной молодежи, с помощью которой местные самоуправления связываются с молодыми людьми в возрасте от 16 до 26 лет, которые не работают и не учатся, и предлагают им поддержку для продолжения получения образования или поддержку в поиске работы. Решения также ищутся и для других проблем, которые стали препятствием для учебы или работы, и, кроме того, осуществляется сотрудничество с различными сторонами, такими как Касса по безработице, учебные заведения и молодежные центры.

Последовательная работа с молодежью дает положительные результаты

При содействии местных самоуправлений в проходящем мониторинге системы поддержки неактивной молодежи участвуют в настоящее время 48 самоуправлений из 79, но с каждым мониторингом к системе поддержки присоединяются новые местные самоуправления. ”Мы надеемся, что вскоре к системе поддержки неактивной молодежи присоединятся все самоуправления. В регионах, где местные самоуправления последовательно предлагают помощь молодежи, четко видно, как уменьшается доля молодых людей, которые не работают и не учатся, и улучшается умение молодежи самостоятельно справляться с задачами в повседневной жизни”, — пояснил министр. Например, за последние два года доля юношей и девушек, которые не работают и не учатся, в местных самоуправлениях, участвовавших в программе, снизилась на четверть. В рамках первого мониторинга системы поддержки неактивной молодежи средняя доля молодежи, которая не работает и не учится, составила 10,8%, и в итоге она снизилась до уровня 7,5%. В течение последних двух лет в программе системы поддержки неактивной молодежи приняли участие почти 1 000 юношей и девушек, кому предлагалась помощь, кто получили помощь или кому в настоящий момент оказывается поддержка со стороны местных самоуправлений.