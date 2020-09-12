Система берегового электричества очистит воздух Старого порта и Таллинна

В Старом порту Таллинна к первой в Эстонии сети береговой подзарядки был подключен паром Viktoria I, принадлежащий концерну Tallink Grupp. Технологическое решение стоимостью 3,5 млн евро обеспечило береговым электричеством пять причалов Старого порта. Эти мощности смогут использовать паромы, обслуживающие как маршрут Эстония-Швеция, так и Эстония-Финляндия.
Предприятие Tallinna Sadam разместило на пяти причалах Старого порта новейшие установки компании ABB, благодаря чему пришвартованные в порту паромы смогут, используя береговое электричество, уменьшить объем выхлопных газов от работающих моторов и расход топлива.
”Использование морскими воротами Таллинна инновационного берегового электричества способствует сокращению выброса в атмосферу вредных веществ и тем самым вносит вклад в борьбу с потеплением климата, — отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Переход на использование берегового электроснабжения — единственно возможный путь, который не только позволит уменьшить выбросы выхлопных газов, но и понизит уровень шума. Таким образом, город станет еще чище и тише. Предприятие Tallinna Sadam на верном пути к тому, чтобы стать самым ”зеленым” портом Европы; это также поддерживает Таллинн в борьбе за титул Зеленой столицы Европы 2022”.
”Чистое Балтийское море и чистый воздух — долгосрочные приоритеты Таллиннского порта, — сказал председатель правления Tallinna Sadam AS Валдо Калм. — Старый порт Таллинна — один из портов Европы с крайне плотным графиком движения паромов, и создание возможности подключения к береговой электросети — очень значимый шаг в уменьшении вредного влияния паромного сообщения на экологию городского пространства. Учитывая повышающееся качество воздуха и снижающийся уровень шума, это позитивная новость как для жителей Таллинна и гостей города, так и для операторов паромного сообщения, которые могут внести вместе с нами вклад в обеспечение более чистой и качественной окружающей среды”.
С сегодняшнего дня паромы после швартовки могут заглушить моторы и подключиться к наземному источнику питания. Энергетическая нагрузка парома ляжет на прибрежный источник энергии таким образом, что не помешает выполнению оказываемых на борту услуг.
Для судоходных компаний переход на систему прибрежной энергии значит не только снижение уровня выхлопных газов и шума; это также огромный шаг в направлении устойчивой деятельности. На сегодняшний день предприятие Tallink Grupp сделало инвестиции объемом 3 млн евро в систему прибрежного электричества для пяти паромов; в ближайшие годы планируется оснастить ими все 12 паромов, в общей сложности на 6 млн евро.
”Мне приятно, что начиная с сегодняшнего дня наши паромы могут пользоваться береговым электричеством уже в двух портах приписки Балтийского моря и мы вместе создали ”зеленый” мост прибрежного электричества между Таллинном и Стокгольмом, где наши паромы используют это решение уже почти год, — сказал председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене. — При обновлении паромов одним из наших приоритетов мы сделали их оснащение системой прибрежного электричества, и в данный момент в Старом порту у трех паромов одновременно есть возможность сделать ”зеленую” остановку. Предположительно, выбросы CO2 на каждом из наших паромов, использующих экологичное прибрежное электричество, уменьшатся на сто тонн в месяц”.
Техническое решение берегового электричества дает возможность соединить паром с наземной сетью мощностью 11 кВ. Для обеспечения безопасности используются дублирующие контрольные механизмы, обеспечивающие отключение высокого напряжения в любой внештатной ситуации. Команда парома руководит подсоединением парома к сети прибрежного электричества с помощью пульта дистанционного управления. Электрическая сеть парома работает бесперебойно как во время подключения, так и во время отключения от генераторов.
”Наш более чем двадцатилетний опыт работы в области берегового электричества с сегодняшнего дня находится в распоряжении таллиннцев — в виде созданного целостного решения для Таллиннского порта и операторов паромного сообщения, — сказал руководитель ABB AS по странам Балтии Юкка Патрикайнен. — Я рад признать, что наши предприятия морского транспорта мыслят глобально и заботятся об окружающей среде. Для нас честь участвовать в первом подобном технологическом решении Эстонии, делая вклад в развитие зеленой городской среды”.
Решение системы берегового электричества разработало AS Elero. При разработке целостного решения к работе привлекли предприятие Scaleup (Shore-Link), инженеры которого разработали решения для расположенных на берегу установок и кран с дистанционным управлением для электрического подключения. Оборудование подстанции и автоматики обеспечило подразделение ABB AS (сейчас уже самостоятельное предприятие ABB Power Grids Estonia AS). Также инженеры ABB AS помогли в разработке системы управления паромами, чтобы они могли использовать установки прибрежного электричества.
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