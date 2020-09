Система берегового электричества очистит воздух Старого порта и Таллинна

Решение системы берегового электричества разработало AS Elero. При разработке целостного решения к работе привлекли предприятие Scaleup (Shore-Link), инженеры которого разработали решения для расположенных на берегу установок и кран с дистанционным управлением для электрического подключения. Оборудование подстанции и автоматики обеспечило подразделение ABB AS (сейчас уже самостоятельное предприятие ABB Power Grids Estonia AS). Также инженеры ABB AS помогли в разработке системы управления паромами, чтобы они могли использовать установки прибрежного электричества.

Проект прибрежного электричества Таллиннского порта получил софинансирование от Европейского союза через программу TWIN-PORT III