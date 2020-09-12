Система берегового электричества очистит воздух Старого порта и Таллинна

Предприятие Tallinna Sadam разместило на пяти причалах Старого порта новейшие установки компании ABB, благодаря чему пришвартованные в порту паромы смогут, используя береговое электричество, уменьшить объем выхлопных газов от работающих моторов и расход топлива.

”Использование морскими воротами Таллинна инновационного берегового электричества способствует сокращению выброса в атмосферу вредных веществ и тем самым вносит вклад в борьбу с потеплением климата, — отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Переход на использование берегового электроснабжения — единственно возможный путь, который не только позволит уменьшить выбросы выхлопных газов, но и понизит уровень шума. Таким образом, город станет еще чище и тише. Предприятие Tallinna Sadam на верном пути к тому, чтобы стать самым ”зеленым” портом Европы; это также поддерживает Таллинн в борьбе за титул Зеленой столицы Европы 2022”.

”Чистое Балтийское море и чистый воздух — долгосрочные приоритеты Таллиннского порта, — сказал председатель правления Tallinna Sadam AS Валдо Калм. — Старый порт Таллинна — один из портов Европы с крайне плотным графиком движения паромов, и создание возможности подключения к береговой электросети — очень значимый шаг в уменьшении вредного влияния паромного сообщения на экологию городского пространства. Учитывая повышающееся качество воздуха и снижающийся уровень шума, это позитивная новость как для жителей Таллинна и гостей города, так и для операторов паромного сообщения, которые могут внести вместе с нами вклад в обеспечение более чистой и качественной окружающей среды”.

С сегодняшнего дня паромы после швартовки могут заглушить моторы и подключиться к наземному источнику питания. Энергетическая нагрузка парома ляжет на прибрежный источник энергии таким образом, что не помешает выполнению оказываемых на борту услуг.

Для судоходных компаний переход на систему прибрежной энергии значит не только снижение уровня выхлопных газов и шума; это также огромный шаг в направлении устойчивой деятельности. На сегодняшний день предприятие Tallink Grupp сделало инвестиции объемом 3 млн евро в систему прибрежного электричества для пяти паромов; в ближайшие годы планируется оснастить ими все 12 паромов, в общей сложности на 6 млн евро.