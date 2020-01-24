Сирет Котка возглавила парламентскую группу родителей-одиночек

По словам Котка, целью группы поддержки является повышение осведомленности общества о семьях, где родитель воспитывает ребенка в одиночку, пишет rus.err.ee.
"Часто в этих семьях больше, чем в полных семьях, экономических, социальных и психологических проблем. Это подтверждают различные исследования. Дети в таких семьях наиболее несчастливы, - считает Котка. - Как руководитель группы поддержки, я хочу предложить возможные решения для создания среды, которая поддерживает развитие таких семей".
Заместителем руководителя группы выбрали Сигне Рийсало, в группу вошли Рийна Сиккут, Хельмен Кютт, Оудекки Лооне, Марек Юргенсон, Мерри Аарт и Яак Валге.
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