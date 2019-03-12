Сирет Котка-Репински заменит Раймонда Кальюлайда в правлении Центристской партии

Котка-Репински сказала, что она полностью понимает, почему потенциальный союз с ЭКРЕ и Отечеством вызывает внутри партии разные мнения и даже подвергает критике, но свое слово можно сказать лишь сев за стол переговоров и обсудив все проблемные места. ”Поэтому Центристская партия должна также рассмотреть все возможности, как оправдать ожидания, которые нам дали избиратели, по социальным вопросам, вопросам образования, увеличению доходов населения или безопасности. Важные цели могут быть реализованы в первую очередь в правительстве”, — отметила Котка-Репински, добавив также, что каждая политическая партия должна работать, чтобы выполнить свои предвыборные обещания.

Она подчеркнула, что до начала консультации нельзя утверждать, что потенциальное правительство Центристской партии, консерваторов и отечественниками не принесет позитивных изменений в руководство государством. ”Сегодня ни одна из сторон не имеет возможности самостоятельно реализовать свою программу. Для этого нам нужно искать возможности для сотрудничества, и предварительные консультации только покажут, готовы ли стороны пойти на уступки и каким образом. Принцип, что о каждом жителе Эстонии необходимо заботиться, в любом случае является наиболее важным и от этого нельзя отрекаться”, — подчеркнула политик.