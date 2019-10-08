08.10.2019, 16:29

Сирет Котка-Репински будет теперь заниматься международной политикой Эстонии

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MTÜ Ausad Valimised poliitkool
MTÜ Ausad Valimised poliitkoolFoto: Ilmar Saabas

Руководство Рийгикогу утвердило переход депутата Сирет Котка-Репински из комиссии по сельской жизни в комиссию по иностранным делам.

В связи с этим руководство Рийгикогу сократило членство Центристской партии в комиссии по сельской жизни и увеличило в комиссии по иностранным делам.

Супруг Сирет Котка-Репински - Мартин Репинский - работает в комиссии по государственной обороне.

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