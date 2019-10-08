08.10.2019, 16:29
Сирет Котка-Репински будет теперь заниматься международной политикой Эстонии(3)
Руководство Рийгикогу утвердило переход депутата Сирет Котка-Репински из комиссии по сельской жизни в комиссию по иностранным делам.
Руководство Рийгикогу утвердило переход депутата Сирет Котка-Репински из комиссии по сельской жизни в комиссию по иностранным делам.
В связи с этим руководство Рийгикогу сократило членство Центристской партии в комиссии по сельской жизни и увеличило в комиссии по иностранным делам.
Супруг Сирет Котка-Репински - Мартин Репинский - работает в комиссии по государственной обороне.
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