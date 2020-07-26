26.07.2020, 21:47

Сине-зеленые водоросли на многих морских пляжах отступили


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Sinivetikad
SinivetikadFoto: Satelliidifoto

Опасные для здоровья сине-зеленые водоросли, которые разрослись в прибрежных водах в конце прошлой недели, отступили, и на многих эстонских пляжах снова можно купаться. На пляже Пирита в воскресенье был вывешен желтый флаг пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Желтый флаг висит потому, что у нас низкая температура воды и сине-зеленые водоросли. Сине-зеленые водоросли у нас находятся немножко дальше буйков и на берегу все более или менее чисто, поэтому купаться, в принципе, можно", — рассказала спасатель Глория.

Однако отступившая опасность может в любой момент вернуться поближе к отдыхающим.

"Сине-зеленые водоросли приходят и уходят. Обычно большие скопления находятся в открытом море, ветер приносит их на берег, и если направление ветра меняется, сине-зеленые водоросли движутся туда, откуда пришли", — сказал пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар.

Поэтому спасатели ориентируются на внешний вид воды. Если она зеленоватая и мутная, ее на всякий случай считают опасной.

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