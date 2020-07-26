Сине-зеленые водоросли на многих морских пляжах отступили

"Желтый флаг висит потому, что у нас низкая температура воды и сине-зеленые водоросли. Сине-зеленые водоросли у нас находятся немножко дальше буйков и на берегу все более или менее чисто, поэтому купаться, в принципе, можно", — рассказала спасатель Глория.

Однако отступившая опасность может в любой момент вернуться поближе к отдыхающим.

"Сине-зеленые водоросли приходят и уходят. Обычно большие скопления находятся в открытом море, ветер приносит их на берег, и если направление ветра меняется, сине-зеленые водоросли движутся туда, откуда пришли", — сказал пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар.

Поэтому спасатели ориентируются на внешний вид воды. Если она зеленоватая и мутная, ее на всякий случай считают опасной.