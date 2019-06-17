Симпатии избирателей распределяются между Ратасом и Каллас почти поровну

Лидер центристов премьер-министр Юри Ратас и его основной политический конкурент реформистка Кая Каллас пользуются среди избирателй примерно равной популярностью.
Начиная с февраля 2018 года компания по изучению общественного мнения Turu-uuringute AS проводит опросы, в рамках которых людей просят назвать из числа председателей парламентских партий наиболее подходящих кандидатов на пост премьер-министра Эстонии.
Если весной прошлого года самой популярной в таких опросах была Каллас, то с приближением выборов поддержка Ратаса росла, и накануне выборов лидер центристов пользовался в два раза большей поддержкой, чем Каллас.
Однако после выборов симпатии избирателей стали вновь склонятся в сторону Каллас. В апреле у них была равная поддержка, в мае после создания правящей коалиции с участием EKRE и ”Отечества”, Ратас вышел вперед 34% — 25%. В июне рейтинги вновь практически сравнялись: Ратаса поддерживают 29%, а Каллас — 27%.
У лидера EKRE Марта Хельме 8 процентов, у бывшего лидера соцдемов Евгения Осиновского и председателя ”Отечества” Хелира-Валдора Сеэдера по 4 процента.
Люди в возрасте до 50 лет склонны видеть премьером Каллас, а старше 50 — Ратаса. Каллас также лидирует по симпатиям среди избирателей-эстонцев, а Ратас — среди избирателей других национальностей. Ратас лидирует среди избирателей с доходом до 650 евро, а Каллас — с доходом свыше 1001 евро.
Можно отметить и то, что избиратели Центристской партии и Партии реформ в своем подавляющем большинстве хотят видеть главой правительства лидера своей партии. В других партиях подобного единодушия нет.
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