Силы обороны срочно созывают резервистов. Прибыть следует незамедлительно!

По предложению командующего Силами обороны, на учения призываются резервисты 61-го тылового батальона. Призванные резервисты обязаны незамедлительно прибыть в место сбора, указанное в приглашении.

Проверить, находитесь ли вы в числе призванных, можно в регистре военнообязанных www.kaitsevaeteenistus.ee. Резервисты 61 тылового батальона могут получить информацию по номеру +372 717 8050 или имейлу 1jvbr.reserv@mil.ee.

Цель дополнительных учений — проверка боеготовности. Учения носят тренировочный характер, прямой угрозы безопасности Эстонии нет.