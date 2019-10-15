Силы обороны срочно созывают резервистов. Прибыть следует незамедлительно!(57)
Сегодня правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели.
Сегодня правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели.
По предложению командующего Силами обороны, на учения призываются резервисты 61-го тылового батальона. Призванные резервисты обязаны незамедлительно прибыть в место сбора, указанное в приглашении.
Проверить, находитесь ли вы в числе призванных, можно в регистре военнообязанных www.kaitsevaeteenistus.ee. Резервисты 61 тылового батальона могут получить информацию по номеру +372 717 8050 или имейлу 1jvbr.reserv@mil.ee.
Цель дополнительных учений — проверка боеготовности. Учения носят тренировочный характер, прямой угрозы безопасности Эстонии нет.
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