Силы обороны срочно созывают резервистов. Прибыть следует незамедлительно!

Призванные сегодняшним решением правительства на дополнительные учебные сборы резервисты 61-го батальона службы тыла должны безотлагательно явиться по адресу Пайде мнт 96, город Тапа.

По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы призываются резервисты 61-го батальона службы тыла.

Резервисты, чье подразделение призывается на дополнительные учебные сборы, обязаны безотлагательно явиться к указанному в повестке месту сбора.

Резервисты могут проверить, значатся ли они в числе призванных на сборы, в регистре военнообязанных www.kaitsevaeteenistus.ee, работа которого из-за большого числа посетителей может быть затруднена . Резервисты 61-го батальона службы тыла могут получить дополнительную информацию по телефону +372 717 8050 или по адресу электронной почты 1jvbr.reserv@mil.ee.

Дополнительные учебные сборы ”Okas 2019” проводятся для проверки готовности подразделения. В ходе сборов проверяется, как функционирует цепочка исполнения приказа, начиная с принятия решения Правительством Эстонской Республики и заканчивая сбором резервистов структуры быстрого реагирования.

Сборы носят учебный характер, непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет.

Задачей Сил обороны является обеспечить готовность государства к любым ситуациям, в том числе к таким, вероятность которых достаточно мала. Силы обороны должны быть готовы защищать Эстонию, что и отрабатывается в ходе учений.

Эстонская модель государственной обороны, основанная на армейском резерве, доказала свою жизнеспособность и эффективность в качестве средства сдерживания. Безопасность не возникает сама по себе, поэтому Эстония и в мирное время должна регулярно проводить учения, чтобы поддерживать и повышать способность резервных структур к быстрому реагированию.