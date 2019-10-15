Силы обороны срочно созывают резервистов. Прибыть следует незамедлительно!(112)
Сегодня правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели.
Сегодня правительство решило призвать 823 резервиста на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”), которые начнутся сегодня и продлятся до конца недели.
Призванные сегодняшним решением правительства на дополнительные учебные сборы резервисты 61-го батальона службы тыла должны безотлагательно явиться по адресу Пайде мнт 96, город Тапа.
По предложению командующего Силами обороны на дополнительные учебные сборы призываются резервисты 61-го батальона службы тыла.
Резервисты, чье подразделение призывается на дополнительные учебные сборы, обязаны безотлагательно явиться к указанному в повестке месту сбора.
Резервисты могут проверить, значатся ли они в числе призванных на сборы, в регистре военнообязанных www.kaitsevaeteenistus.ee, работа которого из-за большого числа посетителей может быть затруднена . Резервисты 61-го батальона службы тыла могут получить дополнительную информацию по телефону +372 717 8050 или по адресу электронной почты 1jvbr.reserv@mil.ee.
Дополнительные учебные сборы ”Okas 2019” проводятся для проверки готовности подразделения. В ходе сборов проверяется, как функционирует цепочка исполнения приказа, начиная с принятия решения Правительством Эстонской Республики и заканчивая сбором резервистов структуры быстрого реагирования.
Сборы носят учебный характер, непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет.
Задачей Сил обороны является обеспечить готовность государства к любым ситуациям, в том числе к таким, вероятность которых достаточно мала. Силы обороны должны быть готовы защищать Эстонию, что и отрабатывается в ходе учений.
Эстонская модель государственной обороны, основанная на армейском резерве, доказала свою жизнеспособность и эффективность в качестве средства сдерживания. Безопасность не возникает сама по себе, поэтому Эстония и в мирное время должна регулярно проводить учения, чтобы поддерживать и повышать способность резервных структур к быстрому реагированию.
Силы обороны регулярно призывают резервистов и на более и менее масштабные учения, такие, как ”Siil” и ”Кеvadtorm”, со сроком предварительного извещения в 120 дней.
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