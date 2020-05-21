Силы обороны приглашают женщин на виртуальные информационные дни

”В начале года информационные дни прошли в Таллинне, Тарту и Пярну и в них приняли участие около 200 женщин. Поскольку интерес к государственной обороне был большим, вместо отмены мы решили провести остальные инфодни виртуально. Молодые женщины смогут получить интересующую их информацию, выполняя при этом правила соблюдения социальной дистанции”, — пояснила организатор мероприятий, советник по срочной службе Министерства обороны Лаура Тооду.

Информационные дни государственной обороны для женщин пройдут в виде прямой трансляции в Facebook на специально созданных для этого страницах. Трансляция на эстонском языке будет проведена 25 мая, а на русском языке — 26 мая. Видео-мероприятия будут начинаться в 16:00 и продлятся полтора часа. Мероприятия для всех бесплатные.

На веб-семинарах расскажут о том, как подготовиться к срочной службе и какие карьерные возможности открывает прохождение службы; своим опытом поделятся и уже прошедшие службу женщины. Поскольку мероприятия будут проводиться в прямом эфире, выступающим можно будет задавать вопросы.

Инфодень государственной обороны для женщин на эстонском языке, 25 мая в 16.00: https://bit.ly/2To92JA

Инфодень государственной обороны для женщин на русском языке, 26 мая в 16.00: https://bit.ly/3cOSoL3

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