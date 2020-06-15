Силы обороны предупреждают: появление на полигонах опасно для жизни

На обнесенный белыми столбиками полигон можно заходить в том случае, если на этой территории в данный момент учения не проводятся. Район, в котором ведется учебная стрельба, отмечен желтым и находиться там запрещено в любое время. По словам отвечающего за полигоны Сил обороны Эстонии майора Йоонаса Юрисаара, там могут быть неразорвавшиеся снаряды, что опасно для жизни.

Несмотря на это, грибники или ягодники порой заходят и на опасную территорию, объясняя потом свои действия тем, что не заметили предупреждающих знаков.

"В районе, где могут быть неразорвавшиеся снаряды мы сделали все, чтобы нельзя было пройти мимо разметки, не заметив ее. Что касается внешнего периметра, то это уже вопрос желания. Конечно же говорят, что не видели флага, не заметили табличку, хотя все знаки установлены, надо только подойти к информационному щиту и удостоверится, что территория свободна. Если флага нет, шлагбаум открыт и никто не преграждает движение, то пожалуйста идите за грибами или ягодами. Но если идут учения, то каждый должен понимать, что это опасно для его здоровья", — сказал Йоонас Юрисаар.

Дополнительную информацию о полигонах Сил обороны можно найти на интернет-странице www.mil.ee.