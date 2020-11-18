Силы обороны отменяют увольнительные до конца ноября

”Ограничение контактов между людьми — одна из самых эффективных мер предосторожности. В последние недели распространение коронавируса в Эстонии ускорилось. Временная приостановка выдачи увольнительных нацелена на защиту солдат срочной службы и их близких”, — пояснил главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти.

Боевая подготовка ведется в соответствии с планами. ”Мы принимаем меры по предотвращению распространению вируса. Одновременно с этим мы поддерживаем боеготовность на должном уровне и продолжаем ежедневную выучку подразделений резерва”, — добавил командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем.

В воинских частях ужесточены меры предосторожности: действуют требования к сохранению дистанции, ношению масок и использованию средств личной гигиены. В организации рабочих процессов отдается предпочтение удаленной работе и совещаниям в виртуальной среде.

На данный момент в Силах обороны коронавирус выявлен у 73 солдат срочной службы, а также у восьми кадровых военных и гражданских специалистов. Инфицированные помещены на карантин или же соблюдают режим домашней изоляции. Все зараженные вирусом солдаты срочной службы связались с близкими.

Они доступны для общения по телефону. Также им разрешается получать посылки — их можно отправить почтой или же оставить на проходной воинской части.