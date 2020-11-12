Силы обороны ограничивают выдачу увольнительных и ужесточают противовирусные меры

”Силы обороны — часть общества, как и остальные мы также несем ответственность за предотвращение распространения вируса в Эстонии. В связи с этим в ближайшее время сообщение воинских частей с внешним миром будет ограничено”, — пояснил главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти.

В воинских частях ужесточены меры предосторожности: действуют требования к сохранению дистанции, ношению масок и использованию средств личной гигиены. Начальники получили распоряжение подготовить план удаленной работы, совещания проходят дистанционно. Решение о выдаче увольнительных солдатам срочной службы в данный момент принимают командиры частей в соответствии с ситуацией и планом учений.

”Чем меньше разные группы людей контактируют между собой, тем эффективнее предотвращается распространение вируса. При проявлении симптомов военнослужащие изолируются, в случае, если их тест на коронавирус оказывается положительным, эта мера распространяется и на лиц, с кем они контактировали”, — сказал подполковник Лусти, добавив, что кадровые военные с симптомами должны оставаться дома. В свою очередь солдаты срочной службы и союзники соблюдают режим изоляции на территории воинской части.

На текущий момент в Силах обороны выявлено 66 инфицированных вирусом, среди них 53 солдата срочной службы — все они связались с близкими. С изолированными военнослужащими можно связаться по телефону. Также им разрешено передавать посылки — почтой или же оставляя их на проходной воинской части.

Вспышка коронавируса не оказывает влияние на процесс подготовки солдат срочной службы, однако обращается повышенное внимание на соблюдение мер предосторожности: использование индивидуальных средств защиты и гигиены, а также соблюдение дистанции.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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