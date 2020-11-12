Силы обороны ограничивают выдачу увольнительных и ужесточают противовирусные меры

”Силы обороны — часть общества, как и остальные мы также несем ответственность за предотвращение распространения вируса в Эстонии. В связи с этим в ближайшее время сообщение воинских частей с внешним миром будет ограничено”, — пояснил главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти.
В воинских частях ужесточены меры предосторожности: действуют требования к сохранению дистанции, ношению масок и использованию средств личной гигиены. Начальники получили распоряжение подготовить план удаленной работы, совещания проходят дистанционно. Решение о выдаче увольнительных солдатам срочной службы в данный момент принимают командиры частей в соответствии с ситуацией и планом учений.
”Чем меньше разные группы людей контактируют между собой, тем эффективнее предотвращается распространение вируса. При проявлении симптомов военнослужащие изолируются, в случае, если их тест на коронавирус оказывается положительным, эта мера распространяется и на лиц, с кем они контактировали”, — сказал подполковник Лусти, добавив, что кадровые военные с симптомами должны оставаться дома. В свою очередь солдаты срочной службы и союзники соблюдают режим изоляции на территории воинской части.
На текущий момент в Силах обороны выявлено 66 инфицированных вирусом, среди них 53 солдата срочной службы — все они связались с близкими. С изолированными военнослужащими можно связаться по телефону. Также им разрешено передавать посылки — почтой или же оставляя их на проходной воинской части.
Вспышка коронавируса не оказывает влияние на процесс подготовки солдат срочной службы, однако обращается повышенное внимание на соблюдение мер предосторожности: использование индивидуальных средств защиты и гигиены, а также соблюдение дистанции.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
"Оставьте в покое моего мальчика": мама Хабиба
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Ржавая гайка на колеса - теперь не проблема. Лафхак для водителей
Экс-возлюбленная про интимное видео Дзюбы: «Мне смешно»