Силы обороны купят у Saab новейшие гранатометы Carl-Gustav

Эстония и Латвия заменят часть старого оружия своих Сил обороны шведскими гранатометами Carl-Gustav M4. Первая партия прибудет в Эстонию в 2022 году, пишет RusERR.
О договоре, заключенном с Силами обороны Эстонии и Латвии, предприятие Saab сообщило во вторник. По словам представителя Центра оборонных исследований Рамиля Липпа, цель – улучшить противотанковую оборону и заменить устаревающие гранатометы Carl-Gustav M2.
Первую партию оружия в Эстонию доставят в 2022 году. Последняя поставка запланирована на 2024 год. Новые гранатометы будут использоваться параллельно с модификациями M2 и M3.
Приобретение нового, более легкого оружия поспособствует большей маневренности пехоты и повышению скорости на поле сражения.
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