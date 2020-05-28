Силы обороны купят у Saab новейшие гранатометы Carl-Gustav

О договоре, заключенном с Силами обороны Эстонии и Латвии, предприятие Saab сообщило во вторник. По словам представителя Центра оборонных исследований Рамиля Липпа, цель – улучшить противотанковую оборону и заменить устаревающие гранатометы Carl-Gustav M2.

Первую партию оружия в Эстонию доставят в 2022 году. Последняя поставка запланирована на 2024 год. Новые гранатометы будут использоваться параллельно с модификациями M2 и M3.

Приобретение нового, более легкого оружия поспособствует большей маневренности пехоты и повышению скорости на поле сражения.

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