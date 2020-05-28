Силы обороны купят у Saab новейшие гранатометы Carl-Gustav

Эстония и Латвия заменят часть старого оружия своих Сил обороны шведскими гранатометами Carl-Gustav M4. Первая партия прибудет в Эстонию в 2022 году, пишет RusERR.
О договоре, заключенном с Силами обороны Эстонии и Латвии, предприятие Saab сообщило во вторник. По словам представителя Центра оборонных исследований Рамиля Липпа, цель – улучшить противотанковую оборону и заменить устаревающие гранатометы Carl-Gustav M2.
Первую партию оружия в Эстонию доставят в 2022 году. Последняя поставка запланирована на 2024 год. Новые гранатометы будут использоваться параллельно с модификациями M2 и M3.
Приобретение нового, более легкого оружия поспособствует большей маневренности пехоты и повышению скорости на поле сражения.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Расследование дела сестер Хачатурян завершено
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
Что и кто заражает людей коронавирусом в магазинах
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила