Силы обороны готовы вновь развернуть полевой госпиталь

По заверению Генерального штаба Сил обороны, военные медики готовы в случае необходимости вновь развернуть полевой госпиталь, который в апреле во время чрезвычайного положения использовался для лечения больных коронавирусом, сообщает rus.err.
В апреле этого года Силы обороны направили на Сааремаа полевой госпиталь. В период, когда он действовал, в полевом госпитале работали 50 человек, 17 из которых были призывниками. На лечении находились 15 пациентов.
Оперативный состав помог набрать для работы в полевом госпитале 22 гражданских лица.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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