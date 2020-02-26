Силы обороны Эстонии ждут женщин на посвященный срочной службе инфодень

В эту пятницу в Таллинне, а затем и в других крупных городах страны Силы обороны Эстонии познакомят женщин со срочной службой и возможностями военной карьеры. На инфоднях, которые пройдут в пяти городах Эстонии, ждут интересующихся защитой государства и срочной службой женщин 15-27 лет.
В рамках четырехчасовых инфодней пройдут встречи с опытными резервистами и работающими в Силах оборонах женщинами, которые расскажут о подготовке к срочной службе, обучении, условиях проживания в воинских частях и о собственном связанном с армией опыте. Будут развеяны распространенные мифы — о физической нагрузке в армии и другие, а также участницы смогут ознакомиться со снаряжением военнослужащего.
По словам министра обороны Юри Луйка, можно отметить рост интереса молодых женщин к обороне государства: ”Активная роль женщин в защите государства становится все привычнее”. Луйк добавил, что желание защищать страну является одним из столпов государственной обороны Эстонии и не зависит от половой принадлежности — каждый из нас имеет право и возможность внести свой вклад в обеспечение безопасности страны.
Луйк отметил, что представление о срочной службе и карьере в Силах обороны изменилось. ”В нашем стремительно развивающемся мире вызовы и опасности становятся все разнообразнее, в результате чего функции вооруженных сил постоянно расширяются”, — сказал Луйк. Он добавил, что должности в Силах обороны все в большей степени становятся связаны с навыками логического мышления, аналитическими и управленческими способностями.
Инфодни пройдут:
в Таллинне, в ”Котле культуры” 28.02 с 10:00 до 15:30
в Тарту, в Академии Сил обороны 05.03 с 10:00 до 15:30
в Пярну, в Доме Кайтселийта 12.03 с 10:00 до 15:30
в Выру, в Выруском институте 19.03 с 10:00 до 15:30
в Нарве, в главном здании Нарвского колледжа Тартуского университета 26.03 с 10:00 до 15:30
В состоявшемся в прошлом году аналогичном мероприятии приняли участие 390 молодых женщин, 90% которых затем сказали, что рассмотрят возможность срочной службы или карьеры в Силах обороны. В 2019 году на действительной военной службе остались около 60% женщин, прошедших срочную службу.
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