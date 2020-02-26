Силы обороны Эстонии ждут женщин на посвященный срочной службе инфодень

В рамках четырехчасовых инфодней пройдут встречи с опытными резервистами и работающими в Силах оборонах женщинами, которые расскажут о подготовке к срочной службе, обучении, условиях проживания в воинских частях и о собственном связанном с армией опыте. Будут развеяны распространенные мифы — о физической нагрузке в армии и другие, а также участницы смогут ознакомиться со снаряжением военнослужащего.

По словам министра обороны Юри Луйка, можно отметить рост интереса молодых женщин к обороне государства: ”Активная роль женщин в защите государства становится все привычнее”. Луйк добавил, что желание защищать страну является одним из столпов государственной обороны Эстонии и не зависит от половой принадлежности — каждый из нас имеет право и возможность внести свой вклад в обеспечение безопасности страны.

Луйк отметил, что представление о срочной службе и карьере в Силах обороны изменилось. ”В нашем стремительно развивающемся мире вызовы и опасности становятся все разнообразнее, в результате чего функции вооруженных сил постоянно расширяются”, — сказал Луйк. Он добавил, что должности в Силах обороны все в большей степени становятся связаны с навыками логического мышления, аналитическими и управленческими способностями.