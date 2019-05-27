Силы обороны Эстонии тестируют беспилотные системы вооружения в Мали

Экстремальный климат Мали позволяет протестировать надёжность обеих систем и в то же время даёт военным возможность получить опыт использования таких систем при выполнении тактических задач.

”Для команды и техники Milrem Robotics это международная операция в регионе с одним из самых суровых климатов. Это бесценный опыт, который мы сможем применить в дальнейших разработках”, — сказал директор отдела оборонных программ Milrem Robotics Юри Паюсте.

Беспилотный наземный робот может быть использован как поддерживающая или наблюдательная платформа. В первом случае робот может перевозить снаряжение, например, боеприпасы, что снижает нагрузку солдат. Робот THeMIS также оснащён камерами, которые позволяют вести наблюдение за опасными зонами, не подвергая опасности личный состав.

”Мы уже использовали беспилотного робота в ходе подготовки к миссии, мы имеем дело с очень разносторонней системой. Оба средства дают взводу дополнительные возможности, а также шанс впервые испробовать эти устройства в ходе военной операции”, — сказал командир взвода ESTPLA-30 младший лейтенант Айгар Пийрисильд.

Беспилотный летательный аппарат KX-4 LE Titan может действовать как самостоятельно, так и в связке с беспилотным наземным роботом. В таком случае обе системы соединяются кабелем — такое решение может значительно увеличить лётное время беспилотного летательного аппарата, превышая в несколько раз возможности автономных дронов.

Обе системы используются в зоне военной операции впервые и пробудут в Мали около пяти месяцев.