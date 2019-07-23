Силы обороны Эстонии рассказали об атаке в Мали: пострадали шесть эстонских солдат, троих отправят домой. Организатором может быть ДАИШ

У въезда на французскую военную базу в малийском Гао вчера взорвался автомобиль с террористами-смертниками, который был выкрашен в цвета ООН. Помимо французов и местных пострадали также пятеро эстонских военных.

Мартин Херем сказал на пресс-конференции, что в ходе атаки были ранены как эстонские, так и французские солдаты. Тяжелых ранений у эстонских военных нет — речь идет об осколочных ранениях и ушибах.

Херем подтвердил, что медицинская помощь потребовалась шести эстонским солдатам. Вчера Силы обороны сообщили, что пострадавших было пятеро, а по первоначальным данным трое. Трое солдат находятся под присмотром врачей, трое вернулись в подразделение. Троих солдат отправят домой, потому что их миссия в любом случае заканчивается в начале августа и они не успеют так быстро поправиться. Когда солдаты окажутся дома, зависит от их выздоровления, сказал Херем.

По словам главы Сил обороны близким сообщили, кто из эстонских солдат пострадал, но общественности этого не скажут.

Психологическая помощь солдатам обеспечена. Эстонский психолог вскоре отправится туда, со стороны французов до тех пор помощь во всех отношениях оказывается.

Атака на базу — это проявление того, что их деятельность там мешает. Очевидно, атаку организовало местное отделение ДАИШ, но это предположение.

Херем указал, что обычно в случае таких атак ощутимо больше пострадавших и погибших. К счастью, в Мали такого не произошло.