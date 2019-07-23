Силы обороны Эстонии рассказали об атаке в Мали: пострадали шесть эстонских солдат, троих отправят домой. Организатором может быть ДАИШ

Глава Сил обороны генерал-майор Мартин Херем сегодня в 13:00 дал обзор произошедшей вчера в Мали террористической атаки и положения служащих там эстонских военных.
У въезда на французскую военную базу в малийском Гао вчера взорвался автомобиль с террористами-смертниками, который был выкрашен в цвета ООН. Помимо французов и местных пострадали также пятеро эстонских военных.
Мартин Херем сказал на пресс-конференции, что в ходе атаки были ранены как эстонские, так и французские солдаты. Тяжелых ранений у эстонских военных нет — речь идет об осколочных ранениях и ушибах.
Херем подтвердил, что медицинская помощь потребовалась шести эстонским солдатам. Вчера Силы обороны сообщили, что пострадавших было пятеро, а по первоначальным данным трое. Трое солдат находятся под присмотром врачей, трое вернулись в подразделение. Троих солдат отправят домой, потому что их миссия в любом случае заканчивается в начале августа и они не успеют так быстро поправиться. Когда солдаты окажутся дома, зависит от их выздоровления, сказал Херем.
По словам главы Сил обороны близким сообщили, кто из эстонских солдат пострадал, но общественности этого не скажут.
Психологическая помощь солдатам обеспечена. Эстонский психолог вскоре отправится туда, со стороны французов до тех пор помощь во всех отношениях оказывается.
Атака на базу — это проявление того, что их деятельность там мешает. Очевидно, атаку организовало местное отделение ДАИШ, но это предположение.
Херем указал, что обычно в случае таких атак ощутимо больше пострадавших и погибших. К счастью, в Мали такого не произошло.
Херем заверил, что атака точно не была направлена против эстонцев, а они посменно дежурили у проходной. Он добавил, что террористическая атака была направлена против конкретной операции, а не против определенной страны. В операции помимо эстонцев и французов участвуют также британцы.
По словам Херема, против Гао не было такой серьезной атаки в течение того времени, пока эстонцы там находятся.
"Прежде всего повысится внимание и готовность. Страховочные и охранные меры обеспечили то, что нет погибших", - ответил глава Сил обороны на вопрос, усилят ли после атаки охранные меры.
Херем сказал в заключение, что наибольшая победа в том, что жители района Гао в Мали могут жить у себя дома благодаря тому, что солдаты охраняют там их покой. Эстонцы находятся в Мали шестой год.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк и министр обороны Франции Флоранс Парли сегодня утром в телефонном разговоре обсудили атаку в Мали и тесное сотрудничество в противостоянии различным угрозам.
"Мы гордимся эстонскими военными, которые охраняют в Мали безопасность Европы, — сказал Луйк. — Желаю нашим бойцам скорейшего выздоровления".
"В наших интересах противостоять угрозам сообща вместе с союзниками, понимая потребности друг друга и усиливая свои союзнические отношения", — сказал Луйк.
Парли поблагодарила эстонских военных за их образцовую деятельность и пожелала им скорейшего выздоровления. Парли подчеркнула, что профессиональное поведение эстонских военных в ходе атаки — это то, за что французские военные так высоко ценят своих эстонских соратников.
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