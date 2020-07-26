Силы обороны Эстонии получили от США 92 ракеты Javelin

В Эстонию в воскресенье доставили из США 92 противотанковые ракеты Javelin, пишет rus.err.
Поставка этих ракетных комплексов - очередной шаг в сотрудничестве между двумя странами, сообщила "Актуальная камера".
Стоимость одной ракеты около 150 тысяч евро, общая стоимость всей партии - около 14 млн евро.
Поставку ракет, которые Соединенные Штаты предоставили Эстонии для укрепления своего оборонного потенциала, оплатила американская сторона.
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