Силовой резерв на случай массовых беспорядков будет создан летом 2021 года

"Использование кризисного резерва может быть рассмотрено, например, в случае массовой миграции беженцев и массовых беспорядков, или в ситуации, когда это необходимо для обеспечения безопасности и защиты населения, — пояснил вице-канцлер МВД Виола Мурд. — Эти ситуации и события могут перерасти в чрезвычайную ситуацию или чрезвычайное положение, а государство должно быть готово к тому, чтобы справляться с кризисами".

МВД хочет в течение четырех лет подготовить примерно 700 помощников полицейских. Стоимость обучения и покупка оборудования для кризисного резерва с 2021 по 2024 годы составит почти 20 миллионов евро.

Законодательные поправки вступят в силу 1 июля 2021 года.