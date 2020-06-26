Силовой резерв на случай массовых беспорядков будет создан летом 2021 года

МВД отправило на согласование законопроект о создании кризисного резерва на случай массовых беспорядков и миграционного кризиса, передает rus.err.
"Использование кризисного резерва может быть рассмотрено, например, в случае массовой миграции беженцев и массовых беспорядков, или в ситуации, когда это необходимо для обеспечения безопасности и защиты населения, — пояснил вице-канцлер МВД Виола Мурд. — Эти ситуации и события могут перерасти в чрезвычайную ситуацию или чрезвычайное положение, а государство должно быть готово к тому, чтобы справляться с кризисами".
МВД хочет в течение четырех лет подготовить примерно 700 помощников полицейских. Стоимость обучения и покупка оборудования для кризисного резерва с 2021 по 2024 годы составит почти 20 миллионов евро.
Законодательные поправки вступят в силу 1 июля 2021 года.
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