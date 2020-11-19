19.11.2020, 07:50

Сильный ветер помешал спилить и доставить на Ратушную площадь рождественскую ель


EST
Jõuluturg 2013.Raekoja plats
Foto: Vallo Kruuser

Из-за сильного ветра запланированная на четверг, 19 ноября, установка рождественской ели на Ратушной площади Таллинна не состоится, сообщили власти столицы.

Ель планировали доставить из столичного микрорайона Пяэскюла, где она росла 45 лет RusERR.

В четверг утром дерево должны были спилить, но из-за сильного ветра это оказалось невозможно, поскольку мощные порывы ветра не позволяют валить деревья возле жилых домов.

Власти пока не знают, когда ель удастся спилить и доставить в сердце Старого города.

Уже третий год столичные власти находят рождественское дерево в самом городе, в прошлом году ель была из Хааберсти.

Читайте также: