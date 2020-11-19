Сильный ветер помешал спилить и доставить на Ратушную площадь рождественскую ель

Ель планировали доставить из столичного микрорайона Пяэскюла, где она росла 45 лет RusERR.
В четверг утром дерево должны были спилить, но из-за сильного ветра это оказалось невозможно, поскольку мощные порывы ветра не позволяют валить деревья возле жилых домов.
Власти пока не знают, когда ель удастся спилить и доставить в сердце Старого города.
Уже третий год столичные власти находят рождественское дерево в самом городе, в прошлом году ель была из Хааберсти.
Вы успешно зарегистрированы
в качестве подписчика рассылки Delfi!
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Черчесов объяснил замену Гильерме в перерыве матча с Сербией
Провинциальная красавица: как выглядит жена Артема Дзюбы
Коронавирус покажется сказкой. Билл Гейтс пророчит нечто страшное