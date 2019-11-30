Сильный ветер оставил без электричества несколько сотен домов в Харьюмаа

Кроме того, без электричества остались и 37 клиентов в Вильяндимаа, и два клиента в Тартумаа. Однако количество домохозяйств, на которых повлияло отключение электричества, может быть больше.

Согласно метеорологам, в Харьюмаа бушевал ветер силой 14 м/с, а на островах и в Пярнумаа 5-10 м/с.