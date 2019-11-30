30.11.2019, 08:50

Сильный ветер оставил без электричества несколько сотен домов в Харьюмаа


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Kõrgepingeliinid
KõrgepingeliinidFoto: Argo Ingver

Около 21:30 в пятницу 300 клиентов в Харьюмаа остались без электричества из-за ветреной погоды.

Кроме того, без электричества остались и 37 клиентов в Вильяндимаа, и два клиента в Тартумаа. Однако количество домохозяйств, на которых повлияло отключение электричества, может быть больше.

Согласно метеорологам, в Харьюмаа бушевал ветер силой 14 м/с, а на островах и в Пярнумаа 5-10 м/с.

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