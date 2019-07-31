Сильный рост зарплат способствует активизации розничной торговли

Рост объёмов дохода торговых предприятий от продаж замедлился в 2015-2018 годах, а в прошлом году он увеличился лишь на 1 процент. Одной из важнейших причин спада стало замедление с поправкой на инфляцию роста фонда зарплат (то есть совокупной выплаченной заработной платы). Во второй половине прошлого года рост фонда зарплат вновь ускорился, увеличив тем самым и потребление.

Несмотря на замедление роста объёмов прибыли от продаж, которое наблюдалось на протяжении ряда лет, в целом после кризиса дела у предприятий розничной торговли шли хорошо. За последние девять лет их доходы от продаж выросли в общей сложности на 66% (в этом году на 7%), а с учётом инфляции – на 35%.

Очень быстрый рост зарплат в ближайшее время сохранится, инфляция по сравнению с прошлым годом сократится, процентные ставки останутся на низком уровне, а чувство уверенности потребителей в Эстонии остаётся на очень высоком уровне. Все эти показатели способствуют росту потребления. Вдобавок растёт занятость, что даёт дополнительный приток полученных в качестве зарплаты денег в потребление.