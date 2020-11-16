Сил обороны назвали лучших военнослужащих года

В своей речи командующий Силами обороны дал обзор уходящему году, отдельно останившись на глобальной пандемии коронавируса. ”Эпидемия препятствовала выполнению планов, мы столкнулись с новыми задачами. Но я могу заверить, что мы, счастью, хорошо справились”, — сказал генерал-майор Мартин Херем, добавив, несмотря ни на что вооруженные силы продолжили сотрудничество с союзниками и выполнили большую часть намеченных планов по подготовке соединений.

Командующий Силами обороны поблагодарил всех военнослужащих, в том числе солдат и унтер-офицеров срочной службы, гражданский персонал и членов Кайтселийта за их вклад в оборону страны.

Вместе с штабс-фельдфебелем Энном Адосоном и председателем целевого учреждения по развитию государственной обороны подполковником Тоомасом Луманом Мартин Херем выделил вклад отдельных военнослужащих. Лучшим офицером и унтер-офицером года назвали полковника Вахур Каруса и старшего фельдфебеля Андрес Паюра соответственно. Офицерскую премию получили подполковники Кайдо Тийтус и Райго Паймла, среди унтер-офицеров ее удостоились старший фельдфебель Маргус Симсон и младший фельдфебель Яана Юул.

”Конструктивное сотрудничество между Силами обороны и частным сектором улучшается с каждым годом. Во многом этому способствовуют наши офицеры и унтер-офицеры”, — сказал Тоомас Луман. В качестве примера плодотворного сотрудничества он привел мероприятие Торгово-промышленной палаты Эстонии, которое прошло на территории военного городка в Тапа в этом августе — его посетило около тысячи предпринимателей.

”Понимание друг друга и тесное сотрудничество, конечно, же способствуют успешному развитию государства и укреплению обороноспособности”, — добавил Луман, после чего поблагодарил военнослужащих и членов Кайтселийта.

Названный офицером года полковник Вахур Карус служит в Силах обороны с 1993 года. Военное образование он получил в Швеции и США. За годы службы занимал пост командующего Скаутским батальоном и советником командующего Сил обороны. До вступления в должность командующего 1-й пехотной бригадой исполнял обязанности руководителя отдела планирования в Министерстве обороны. Принимал участие в заграничных операциях: с 2002 по 2003 года в Косово, возглявлял эстонский контингент в Афганистане с 2006 по 2007 год. Полковник Карус отмечен государственными наградами: медалью участника зарубежной миссии, Золотым крестом офицера сухопутных войск, знаками отличия Скаутского батальона и Сил обороны, а также Крестом заслуг Сил обороны.