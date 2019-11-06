Сийма Калласа выписали из больницы

Почетный председатель Партии реформ и вице-спикер парламента Сийм Каллас выписан из больницы, куда он попал 22 октября.
Каллас сообщил, что у него были проблемы с кроветворением, которые распространились и на почки. Его лечение продолжается, но в больнице больше находиться не нужно.
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