06.11.2019, 17:11

Сийма Калласа выписали из больницы

 (2)
EST
Сийма Калласа выписали из больницы
Foto: Jaanus Lensment

Почетный председатель Партии реформ и вице-спикер парламента Сийм Каллас выписан из больницы, куда он попал 22 октября.

Каллас сообщил, что у него были проблемы с кроветворением, которые распространились и на почки. Его лечение продолжается, но в больнице больше находиться не нужно.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: