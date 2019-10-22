Сийма Калласа госпитализировали

”Он сам пришел в больницу для прохождения проверки состояния здоровья и врачи рекомендовали ему остаться под наблюдением”, — передает ERR слова его дочери, председателя Партии реформ Каи Каллас.

По ее словам, его состояние не представляет угрозы жизни. Также это не связано с операцией на сердце, которую Каллас перенес в 2017 году.