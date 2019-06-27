Сийм Каллас назвал партию EKRE большевиками и противниками Эстонской Республики

”Опросы показывают, что нас поддерживают те, кто в целом доволен Эстонской Республикой: более образованные, более зажиточные. Для EKRE эти опросы, показывающие, что среди эстонцев наша поддержка очень велика — головная боль”, — считает Каллас.

”Классовая вражда — мощная сила. Почему он более богат, чем я? Это несправедливо. Якобинцы, большевики провели имущественную уравниловку своим, радикальным способом", — пишет Каллас.

”Ядро EKRE составляет бывший Народный союз. Его в свою очередь создала группа людей, руководившая сельским хозяйством Эстонской ССР и формировавшая его. В руководящих органах Эстонской ССР это была самая проэстонская группа.

Но когда пришла новая Эстонская Республика, им это не понравилось. Им не понравилась перестройка отношений собственности на селе, не понравилась рыночная экономика, основывающаяся на свободной конкуренции, не понравился перевод экономических отношении с России в Европу”, — поясняет истоки противостояния двух политических сил лидер реформистов.

"Благодаря их поддержике, впервые более чем за сто лет в Таллинне мэр-неэстонец. Хороший человек, но как тогда быть с программной позицией, что нужно увеличить долю эстонцев в управлении государством", - упрекает оппонентов Каллас и приводит в своей статье множество примеров, которые, по его мнению, указывают на экономическую некомпетентность нынешней власти.

"Какой у EKRE план? EKRE хочет в качестве основы своей политики выстроить противостояние с Партией реформ. Их посыл — разрушить всё, что до сих пор характеризовало Эстонскую Республику: изменить Конституцию, сломать правоохранительную систему, отменить э-государство. Об экономике — молчание. Политический вызов Партии реформ — сплотить силы для противостояния EKRE и ее союзникам”, — пишет Каллас.