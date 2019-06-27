27.06.2019, 11:05

Сийм Каллас назвал партию EKRE большевиками и противниками Эстонской Республики

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Сийм Каллас назвал партию EKRE большевиками и противниками Эстонской Республики
Karin Kaljuläte

”Если оценивать инициативность, то Эстонская консервативная народная партия (EKRE) в сегодняшней правительственной коалиции является ведущей и самой влиятельной силой. Опираясь на Эдмунда Берка (британский политик и публицист эпохи Просвещения, родоначальник идеологии консерватизма — ред), они — скорее якобинцы, большевики. Рейн Таагепера назвал их ”партией ярости” , пишет один из лидеров Партии Реформ Сийм Каллас в своей пространной статье в Eesti Ekspress.

”Основным объектом ненависти партии ярости являемся мы, Партия реформ. Создается впечатление, что ЦК EKRE дал партийцам установку — если речь идет, к примеру о хорошей летней погоде, то нужно безусловно говорить, что реформисты были у власти 17 лет. И тогда хорошей погоды не было”, — иронизирует Каллас и размышляет, откуда возникла ”эта ужасная злоба в отношении Партии реформ?”

”Конечно, она не только в отношении Партии Реформ. Она против всей построенной к сегодняшнему дню Эстонской Республики. Партия реформ во многом олицетворяет то развитие ЭР, которое почти 27 лет характеризует нашу страну”, — пишет автор.

Каллас вспомнил, как лидер партии Март Хельме заявил в Рийгикогу, что ему не нравится сегодняшняя Эстония. ”Общественные выступления руководителей EKRE являются для нас неисчерпаемым источником вдохновения”.

”Опросы показывают, что нас поддерживают те, кто в целом доволен Эстонской Республикой: более образованные, более зажиточные. Для EKRE эти опросы, показывающие, что среди эстонцев наша поддержка очень велика — головная боль”, — считает Каллас.

”Классовая вражда — мощная сила. Почему он более богат, чем я? Это несправедливо. Якобинцы, большевики провели имущественную уравниловку своим, радикальным способом", — пишет Каллас.

”Ядро EKRE составляет бывший Народный союз. Его в свою очередь создала группа людей, руководившая сельским хозяйством Эстонской ССР и формировавшая его. В руководящих органах Эстонской ССР это была самая проэстонская группа.

Но когда пришла новая Эстонская Республика, им это не понравилось. Им не понравилась перестройка отношений собственности на селе, не понравилась рыночная экономика, основывающаяся на свободной конкуренции, не понравился перевод экономических отношении с России в Европу”, — поясняет истоки противостояния двух политических сил лидер реформистов.

"Благодаря их поддержике, впервые более чем за сто лет в Таллинне мэр-неэстонец. Хороший человек, но как тогда быть с программной позицией, что нужно увеличить долю эстонцев в управлении государством", - упрекает оппонентов Каллас и приводит в своей статье множество примеров, которые, по его мнению, указывают на экономическую некомпетентность нынешней власти.

"Какой у EKRE план? EKRE хочет в качестве основы своей политики выстроить противостояние с Партией реформ. Их посыл — разрушить всё, что до сих пор характеризовало Эстонскую Республику: изменить Конституцию, сломать правоохранительную систему, отменить э-государство. Об экономике — молчание. Политический вызов Партии реформ — сплотить силы для противостояния EKRE и ее союзникам”, — пишет Каллас.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: