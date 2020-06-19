Сийм Каллас и Сирет Котка обедали вместе. Для чего встречались ключевая фигура оппозиции и член правления партии премьера?

У одного из основателей Партии реформ, заслуженного политика Сийма Калласа для обращения к члену правления партии премьер-министра Сирет Котка может быть миллион разных причин — в качестве тем нельзя исключать, например, поиски поддержки на президентских выборах, а также консультации относительно здоровья сегодняшней коалиции. Сирет Котка, комментируя встречу, ожидаемо немногословна.

Котка ответила на запрос Delfi, что обед с Сиймом Калласом не касался ни президентских выборов, ни зондирования почты в Центристской партии. "Мы старые знакомые. Это была дружеская беседа, говорили на многие темы", — сказала Котка и заверила, что схемы за этой встречей искать не стоит.