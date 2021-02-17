Сийм Каллас: чего мы добьемся массовыми ограничениями? От них страдает большинство населения, которое придерживается правил

"Жестко продавливается расширение различных ограничений. Но чего мы добьемся ограничениями? В "Актуальной камере" 15 февраля обнародовали интересные данные. 34% зараженных не знали, где заразились, 34% подцепили болезнь в круг семьи, в детском саду или школе заразились 4%, на работе — 13%", — пишет Каллас для Eesti Päevaleht.

"Какие ограничения действуют на 68% населения, которые заражаются в кругу семьи или не знают, где заразились? Ограничения в школах и детсадах бьют по тем 96% детей, которые не заразились в школе или детском саду. Из-за массовых ограничений страдают молодые семьи и предприниматели. Страдают те 90+% населения, которые придерживаются правил и избегают заражения", — считает он.

"Как и во многих других случаях, ограничения бьют как раз по тем, кто не виноват. Кто носит маски и соблюдает дистанцию", — подытожил Каллас.

Каллас отметил, что те, кто принимает сейчас решения, находятся под невероятным давлением, и у них сейчас есть выбор между плохим и очень плохим.

"Сегодня в этом выборе на одной чаше весом цифры, а на другой — молодые семьи и предприниматели", — подчеркнул Каллас.

Сийм Каллас — отец премьер-министра Каи Каллас. Возглавляемое Каей Каллас правительство сейчас как раз обсуждает расширение ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!