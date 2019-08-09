Шведы создадут комитет по безопасности секс-игрушек. В Эстонии поддерживают это начинание

Новый технический комитет намереваются создать для того, чтобы интимные игрушки для взрослых были бы более безопасны. Ведь они могут содержать различные химические вещества, которые в случае обычных детских игрушек уже запрещены.

Инициаторы начинания надеются, что к делу создания нового комитета присоединятся Департамент защиты прав потребителей и Технический надзор, ведь речь идет о безопасности товара, часть которого имеет и техническую начинку.

Министерство социальной защиты Эстонии поддерживает позицию Департамента здравоохранения. Окончательное решение по необходимости участия Эстонии в создании нового комитета сформулирует Эстонский центр стандартизации.